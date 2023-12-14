Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: Narkogüç-39 Operasyonunda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç-39 Operasyonu'nda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç-39 Operasyonu"nda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 49 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç-39 Operasyonu"nda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyona 652 ekip, bin 442 personel 25 narkotik dedektif köpeğinin katıldığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan 3 ayrı operasyonda; 761 kilo 500 gram metamfetamin, 340 bin 200 adet uyuşturucu hap, 45 kilogram skunk ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 11 zehir taciri yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 4 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 900 kilogram esrar, 149 kilogram skunk ele geçirildi. 8 zehir taciri yakalandı. Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 54 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı. Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda; 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı. Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda; 16 bin 850 adet uyuşturucu hap, 1 kilogram skunk, muhtelif miktarda esrar ele geçirildi, 5 zehir taciri yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 3 kilo 300 gr skunk ele geçirildi. 27 zehir taciri yakalandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 kilogram eroin ele geçirildi. 16 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kilo 500 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. 38 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Jandarma Narkotik Yakalama Uyuşturucu Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Marmara'da kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title