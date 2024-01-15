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İçişleri Bakanı: 'Mercek-9' Operasyonunda Bin 668 Silah Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Mercek-9' operasyonları kapsamında 78 ilde düzenlenen operasyonlarda bin 668 silah ele geçirildiğini ve 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-9' operasyonlarında; bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-9' operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; son 5 gün içerisinde İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Samsun, Antalya, Hatay, Batman, Kahramanmaraş, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Osmaniye, Tekirdağ, Aydın, Kayseri, Muş, Çorum, Eskişehir, Mardin, Isparta, Malatya, Afyonkarahisar, Denizli, Elazığ, Aksaray, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Erzurum, Kırklareli, Ordu, Sinop, Yalova, Ağrı, Burdur, Düzce, Giresun, Siirt, Sivas, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Iğdır, Nevşehir, Tokat, Uşak, Van, Amasya, Erzincan, Kilis, Niğde, Rize, Trabzon, Yozgat, Artvin, Bingöl, Bolu, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Tunceli, Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kars ve Şırnak olmak üzere toplam 78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'MERCEK-9' operasyonlarında bin 230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam bin 393 tabanca yakalandı. İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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