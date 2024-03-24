İçişleri Bakanı: Mercek-14 Operasyonlarında 852 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek-14 operasyonların toplamda 852 silahın ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenlere ile silah kaçakçılarıyla mücadele edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-14' operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı." - ANKARA