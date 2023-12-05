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İçişleri Bakanı: 'Mengene-2 Operasyonu'nda 18 Kişi Gözaltına Alındı'

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde düzenlenen 'Mengene-2 Operasyonu'nda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mengene-2 Operasyonu"nda 18 kişi gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mengene-2 Operasyonu"nda 18 kişi gözaltına alındığını, 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında idari işlem yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8 bin 771 ekip, 27 bin 328 personelin katılımıyla düzenlenen 'kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis' suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonu'nda yasa dışı bahis uygulamasında 4 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde 25 yasa dışı bahis oynatan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

59 şahıs hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232 bin 767 TL para cezası uygulandı. 12 bin 683 iş yeri ile deniz araçları ve 262 dernekte yapılan kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında 18 şahıs gözaltına alındı, 99 şahıs hakkında adli işlem, 104 şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1 milyon 114 bin 93 TL para cezası uygulandı.

95 umuma açık işyerine idari işlem yapıldı, 8 iş yeri kapatıldı. Mengene-2 Operasyonu'nda ayrıca; 4 adet av tüfeği, 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tombala makinesi, 4 adet kumar/oyun makinesi, 67 bin 675 TL para, muhtelif miktarda döviz, muhtelif miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi, jandarmamızı ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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