Üye Girişi
Haberler
Elektrik faturalarında hesaplar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'ın mesajı soruldu: Gelişmeler uyumlu ve onurludur

Bahçeli'ye Demirtaş'ın mesajı soruldu! Sözleri çok konuşulur
Açıklamalar art arda geldi! Gazze'de ateşkes son aşamada

Art arda açıklamalar! Beklenen haber her an gelebilir
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

İçişleri Bakanı, Kazada Yaralanan Polis Memuruna Geçmiş Olsun Diledi

İçişleri Bakanı, Kazada Yaralanan Polis Memuruna Geçmiş Olsun Diledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da trafik kazasına müdahale eden polis memuru Erdal Baydar'a kamyonun çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Baydar'a acil şifalar diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum'da kazaya müdahale ederken kamyonun çarpması sonucu yaralanan polis memuruna 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Çorum'un Alaca ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale eden polis memuru Erdal Baydar'a hızla gelen kamyon çarptı. Aracın metrelerce sürüklediği Baydar, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memuru Baydar'a acil şifa dileklerinde bulundu. Yerlikaya, "Polisimiz, jandarmamız, ülkemizin güvenliğinin yanı sıra, en zor şartlarda trafik güvenliğini sağlamak için de fedakarca görev yapıyor. İşte böylesi bir anda Çorum Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliğinde görevli polis memurumuz Erdal Baydar, yaralamalı trafik kazasına müdahale ederken maalesef kendisine bir araç çarptı. Bilinci açık olan Kahraman polisimizin tedavisi devam ediyor. Allah'tan Erdal kardeşimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
img

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
img

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdüllatif Şener'in oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

Biri cinayet işlemişti, diğeri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar

Son Dakika Haberleri

Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek? A101 16 OCAK AKTÜEL KATALOĞU A 101'e hangi ürünler gelecek? A101 16 Ocak indirimli ürünler listesi! Sülün Osman kimdir? Dolandırıcı Sülün Osman nereleri sattı? Sülün Osman'ın hayat hikayesi… Gökhan Özen Los Angeles yangınıyla ilgili ne dedi? Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.