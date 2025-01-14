İçişleri Bakanı, Kazada Yaralanan Polis Memuruna Geçmiş Olsun Diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum'da kazaya müdahale ederken kamyonun çarpması sonucu yaralanan polis memuruna 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Çorum'un Alaca ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale eden polis memuru Erdal Baydar'a hızla gelen kamyon çarptı. Aracın metrelerce sürüklediği Baydar, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memuru Baydar'a acil şifa dileklerinde bulundu. Yerlikaya, "Polisimiz, jandarmamız, ülkemizin güvenliğinin yanı sıra, en zor şartlarda trafik güvenliğini sağlamak için de fedakarca görev yapıyor. İşte böylesi bir anda Çorum Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliğinde görevli polis memurumuz Erdal Baydar, yaralamalı trafik kazasına müdahale ederken maalesef kendisine bir araç çarptı. Bilinci açık olan Kahraman polisimizin tedavisi devam ediyor. Allah'tan Erdal kardeşimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM