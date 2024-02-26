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İçişleri Bakanı: 'Gülbaharlar' suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli Mersin, Ardahan ve İstanbul'da düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında 'Gülbaharlar' olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Şanlıurfa merkezli Mersin, Ardahan ve İstanbul'da düzenlenen "Kafes-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 16 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle, nitelikli yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ile çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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