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Muğla'da polis memuru şehit oldu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ihbar üzerine gittiği olay yerinde yaralanan polis memuru Tayfun Baş'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ihbar üzerine gittiği olay yerinde yaralanan polis memuru Tayfun Baş'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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