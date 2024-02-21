İçişleri Bakanı: 'BOZDOĞAN-6' Operasyonlarında 47 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-6' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEAŞ terör örgütüne yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "BOZDOĞAN-6" isimli operasyonlar çerçevesinde, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şüphesiyle İstanbul'da 22, Kırıkkale'de 1, Ankara'da 15, Adana'da 2, Bursa'da ise 7 kişi olmak üzere toplamda 47 kişinin yakalandığını duyurdu.

1 Haziran 2023'ten günümüze kadar DEAŞ'e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlendiğini de söyleyen Yerlikaya, bu operasyonlarda 2 bin 402 şüpheli yakalandığını söyledi. - ANKARA