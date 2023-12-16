Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı: Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarda 2.842 Firari Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Çember-9 Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların suçları ve arandıkları süreler de belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "Çember-9 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "Çember-9 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandı belirterek şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 2.820 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: Hırsızlıktan 199 şahıs, Dolandırıcılıktan 132 şahıs, Yağmadan 65 şahıs, Adam Öldürmeden 38 şahıs, Cinsel Suçlardan 35 şahıs Narkotik suçlarından 480 şahıs, Terörden 43 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs

başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2.842 şahıs "Çember-9" Operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen "Çember-9" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 842 kişi; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Jandarma Çember Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 16 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur hatları iptal edildi? Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Salı - Çarşamba Süper Lig iptal mi? Odun ateşinde ızgara lüfer tarifi! Mangalda ızgara lüfer nasıl yapılır (YAPIŞMADAN)? Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak? 16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (16 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 16 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title