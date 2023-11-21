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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Bu operasyonlarda 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İstanbul Hakkari Bingöl Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Haberler

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