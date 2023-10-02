İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Alçak hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Yurt içinde ve yurt dışında her noktada onlara dünyayı dar ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör saldırısı girişiminde yaralanan polisleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan Bakan Yerlikaya, ziyaretin ardından basın açıklaması yaptı. Yaralı polislerden Alim Reis Demirel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Bakan Yerlikaya, iki polisin de durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

"Kendisi Cumhurbaşkanımızla görüştü"

Ankara'da terör saldırısı girişiminde yaralanan polislerin son durumlarını anlatan Bakan Yerlikaya, "Kahramanlarımızı ziyaret ettik. Hem Alim'imiz hem de Erkan'ımız çok iyiler. Alim Reis Demirel kardeşimizin yanına gittik. Çünkü dün yoğun bakıma ilk geldiği zaman görüşmüştük ama konuşamamıştık. Morali gayet iyi, kendini çok iyi hissediyor. Onu bir sürpriz hazırladık. Kendisi Cumhurbaşkanımızla görüştü. Cumhurbaşkanımız kendisine şifa dileklerini iletti. Alim bundan çok gurur duydu. Ailesiyle görüştük. Onlar çok mutluluklar. Dünkü gibi değiller tabii ki. Onların sevinçlerini paylaştık.

Sonra da Erkan Karataş kardeşimizin yanına geçtik. Bugün küçük bir operasyon geçirdi, operasyonun başarılı geçtiğini öğrendik. Onun zaten durumu iyiydi. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Alçak teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu noktada onları akamete uğratanlarla gurur duyuyoruz. Başhekimimiz dahil tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok çalışıyorlar, ben şahidim" ifadelerini kullandı.

"Alçak hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak"

Teröristlerin saldırı girişiminden önce aracını gasp ederek öldürdükleri veteriner hekimin cenazesine katıldıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımızla Kayseri Develi'de şehit Mikail kardeşimizin cenazesindeydik. Acımız büyük, 6 aylık yavrusunu görünce çok duygulandık. Alçak hain terör hiçbir zaman başarılı olamayacak. Son çırpınışları. Yurt içinde ve yurt dışında her noktada onlara dünyayı dar ediyoruz ve dar etmeye devam edeceğiz ve her zaman söylüyoruz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Ankara'mıza tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.

Son olarak teröristlerin kimliğine ilişkin konuşan Bakan Yerlikaya, "DNA testi sonucunda netleşen teröristin kimliğini bugün sizle paylaştık. Netleşen her bilgiyi anında paylaşacağız. İçişleri ailemize bizzat gelen, telefon açan kahramanlarımıza geçmiş olsun diyenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA