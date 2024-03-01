Tokat Niksar'daki heyelan sonrası AFAD'dan 1 milyon 188 bin lira acil yardım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat Niksar'da meydana gelen heyelan sonucunda zarar gören konut sahiplerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD Başkanlığı tarafından Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ( Tokat Niksar'daki heyelan): "Konutları zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin lira 'Acil Yardım Ödeneği' gönderilmiştir". - ANKARA