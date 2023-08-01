İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörden arananlar listesinde Gri Kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörden arananlar listesinde Gri Kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörden arananlar listesinde Gri Kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa