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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Son 10 ayda; 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde...

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3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Son 10 ayda; 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Son 10 ayda; 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı 3. Sayfa Haberler

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