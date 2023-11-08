İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Son 10 ayda; 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Son 10 ayda; 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Son 10 ayda; 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa