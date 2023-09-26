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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş,...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Mersin Muğla Operasyon 3. Sayfa Haberler

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