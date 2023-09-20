İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." - ANKARA