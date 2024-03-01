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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığındaki güvenlik zirvesine Vali Mustafa Çiftçi de katıldı

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Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik zirvesine katıldı. Zirvede terör, asayiş, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığındaki güvenlik zirvesine Vali Mustafa Çiftçi'de katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen; terör, asayiş, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konularını içeren video konferansa katıldı. Vali Çiftçi ile birlikte Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da hazır bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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