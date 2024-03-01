İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığındaki güvenlik zirvesine Vali Mustafa Çiftçi'de katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen; terör, asayiş, organize suç örgütleri ve düzensiz göç konularını içeren video konferansa katıldı. Vali Çiftçi ile birlikte Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da hazır bulundu. - ERZURUM