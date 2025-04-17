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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkokapan Operasyonunda 525 Torbacı Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Ankara operasyonunda 525 torbacının gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon, başkentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirildi. Yerlikaya, elde edilen başarıların uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı ve bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Narkokapan-Ankara operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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