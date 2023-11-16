İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Muğla'da düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahıs tutuklandı." - MUĞLA