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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve...

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3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahıs tutuklandı." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Muğla 3. Sayfa Haberler

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