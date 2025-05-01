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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik icra edilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda 112 sokak satıcısının...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik icra edilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda 112 sokak satıcısının...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik icra edilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda 112 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik icra edilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda 112 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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