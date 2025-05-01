İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik icra edilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda 112 sokak satıcısının...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik icra edilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda 112 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik icra edilen 'Narkokapan-Mersin' operasyonunda 112 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa