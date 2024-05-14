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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'MAHZEN-44' Operasyonuyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'MAHZEN-44' operasyonları sonucunda Metin Singer'in liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında elebaşı dahil olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'MAHZEN-44' operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Edirne Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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