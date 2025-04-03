İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa