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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kırmızı bültenle aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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