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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahramanlar operasyonları kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari...

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3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahramanlar operasyonları kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahramanlar operasyonları kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Türkiye 3. Sayfa Haberler

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