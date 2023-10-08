İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahramanlar operasyonları kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahramanlar operasyonları kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahramanlar operasyonları kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa