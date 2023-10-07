İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Kahramanlar operasyonları' kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Kahramanlar operasyonları' kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Kahramanlar operasyonları' kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa