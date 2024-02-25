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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'KAFES-47' Operasyonuyla Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonları sonucunda bölgede faaliyet gösteren 'Çakar' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar dahil 8 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonlarında, bölgede 'Çakar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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