İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kalkan-11' operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı." - ANKARA