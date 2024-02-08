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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kalkan-11' operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-11' operasyonunda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İzmir Kilis Van Göçmen Kaçakçılığı Yakalama İzmir Operasyon 3.Sayfa Haberler

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