İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta düzenlenen narkotik...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta düzenlenen narkotik operasyonlarında 10 şüphelinin yakaladığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta düzenlenen narkotik operasyonlarında 10 şüphelinin yakaladığını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa