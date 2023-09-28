İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Şirinevler'de bir binanın 5'inci katında meydana gelen patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Şirinevler'de bir binanın 5'inci katında meydana gelen patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 vatandaşımız da yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Şirinevler'de bir binanın 5'inci katında meydana gelen patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa