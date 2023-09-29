İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen, liderliğini Mehmet...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 41 şahıs yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa