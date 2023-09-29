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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen, liderliğini Mehmet...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun'da 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 41 şahıs yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Mehmet Şahin İstanbul Ankara Operasyon 3. Sayfa Haberler

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