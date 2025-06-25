İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediğimiz...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik, 185 şüpheliyi yakaladık.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda 548 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik, 185 şüpheliyi yakaladık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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