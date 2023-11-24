Bakan Yerlikaya: "İstanbul merkezli düzenlenen 'Kahramanlar-29 Operasyonu' kapsamında BTÖ mensubu 39 şahıs yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli iki ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-29 Operasyonu' çerçevesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 39 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-29 Operasyonu"nda 39 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İstanbul'da 17 ilçede 40 adres, Diyarbakır'da Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2 adres ve Bolu'da bir adres olmak üzere toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya gerçekleştirilen operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden şu notla paylaştı:

"İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-29' operasyonu kapsamında 39 BTÖ mensubu şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristleri ve onların iş birlikçilerini inlerinde yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." - ANKARA