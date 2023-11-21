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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14' Operasyonları kapsamında, 'Yolyemezler'...

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3. Sayfa Haberleri
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14' Operasyonları kapsamında, 'Yolyemezler' Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14' Operasyonları kapsamında, 'Yolyemezler' Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Diyarbakır Balıkesir İstanbul Yakalama Operasyon 3. Sayfa Haberler

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