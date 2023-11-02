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İstanbul'da 'kafes' operasyonu: Uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi

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İstanbul'da 'kafes' operasyonu: Uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası...

İstanbul'da 'kafes' operasyonu: Uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Avustralya İstanbul Operasyon 3. Sayfa Haberler

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