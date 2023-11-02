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İstanbul'da 'kafes' operasyonu: Uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi

İstanbul'da 'kafes' operasyonu: Uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası...