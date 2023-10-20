İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul'da haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gruplar halinde kaldıkları ikametlere yapılan...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul'da haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gruplar halinde kaldıkları ikametlere yapılan operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " İstanbul'da haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gruplar halinde kaldıkları ikametlere yapılan operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa