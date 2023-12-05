İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi." - ANKARA