Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614,...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614,...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor.