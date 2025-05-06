İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa