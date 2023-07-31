Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "(Esenyurt'taki iş yeri saldırısı) İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "(Esenyurt'taki iş yeri saldırısı) İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "( Esenyurt'taki iş yeri saldırısı) İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Esenyurt 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title