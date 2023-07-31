İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "(Esenyurt'taki iş yeri saldırısı) İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "( Esenyurt'taki iş yeri saldırısı) İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." - ANKARA