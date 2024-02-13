Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 9 kişiye ulaşılamıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti. - ERZİNCAN