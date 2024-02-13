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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 9 kişiye ulaşılamıyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 kişiye ulaşılamadığını söyledi. Yerlikaya, bölgede 400 personelle arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Erzincan 3.Sayfa Haberler

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