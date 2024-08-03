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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de Uyuşturucuyla İlgili Yapılan Çalışmaları Anlattı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de yapılan toplantıda yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen başarılı uyuşturucu operasyonlarını paylaştı. Edirne'de 905 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de yapılan toplantıda uyuşturucuyla ilgili yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen başarılı çalışmaları anlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında Edirne'de 1 Haziran 2023-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bazı operasyon başlıklarıyla ilgili bilgiler ve verileri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de uyuşturucuyla ilgili esrardan kenevire varıncaya kadar veriler skalasının kilogram esaslı olanlarının toplamını 905 kilo olduğunu söyledi.

Bu rakamların hepsinin il geneli belirten Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ile birlikte yılın ilk 7 ayında 7 milyon kök kenevirin ele geçirildiğini vurguladı.

Edirne'de uyuşturucuyla ilgili esrardan, kenevire varıncaya kadar narkotik veriler skalasının kilogram esaslı olanlarının toplamını aldıklarını ve il genelinde bunun 905 kilogram olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "380 bin adet yine yılın ilk yedi ayında 7 milyon kök alındı. 154 imal ve ticaretten tutuklu, 40 adli kontrol, kullanıcılık ve diğer meselelerle ilgili de tutuklanan sayısının 14, adli kontrol sayısının da 4 olduğunu yani 168 tutuklu, 44 toplamda adli kontrol olduğunu söylemek istiyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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