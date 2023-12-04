İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Marmara Denizi'ndeki Deprem Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumların saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya : "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " - ANKARA