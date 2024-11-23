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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'Kuyu' Operasyonu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'Kuyu' Operasyonu Açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizli'nin de aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen 'Kuyu' operasyonlarının detaylarını paylaştı. Operasyon kapsamında çok sayıda ruhsatsız silah ve delici alet ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Denizli'nin de aralarında bulunduğu organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kuyu' operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden Denizli'nin de aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen 'Kuyu' operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımda, Denizli'de A.K.'nin elebaşılığını yaptığı organize uç örgütüne yönelik Kuyu-43 operasyonun düzenlendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, organize suç örgütü üyelerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığını ifade etti. Denizli'deki operasyonlar kapsamında 5 adet ruhsatsız tabanca, 415 fişek, 2 adet tüfek, 23 adet kesici delici alet ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Suçtan kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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