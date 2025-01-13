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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan DEAŞ Operasyonunda 23 Yakalama

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Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gürz-38' operasyonlarında 23 DEAŞ şüphelisi yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yakalanan 13 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği 'Gürz-38' operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti. Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında oldukları tespit edildi. Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle emniyetimiz, jandarmamız ve istihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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