İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa