Adıyaman'da Polis Merkezi'nde Silahlı Saldırı: 2 Polis Şehit
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde görevli bir polis memurunun kendi silahıyla Polis Merkezi Amiri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri'ni yaraladığını açıkladı. Saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bugün saat 20.15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." - ANKARA