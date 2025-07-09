İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu kabine döneminde; FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla, 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu kabine döneminde; FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla, 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu kabine döneminde; FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla, 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık. 3 bin 185'i tutuklandı, 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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