İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu kabine döneminde; FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla, 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık. 3 bin 185'i tutuklandı, 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA