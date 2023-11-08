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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7'si Kırmızı, 15'i Turuncu, 30'u Gri, 1'i Mavi, 1'i de Yeşil...

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3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7'si Kırmızı, 15'i Turuncu, 30'u Gri, 1'i Mavi, 1'i de Yeşil kategoride olmak üzere toplam 54'ü sözde üst düzey teröristti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7'si Kırmızı, 15'i Turuncu, 30'u Gri, 1'i Mavi, 1'i de Yeşil kategoride olmak üzere toplam 54'ü sözde üst düzey teröristti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı 3. Sayfa Haberler

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