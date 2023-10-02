Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.