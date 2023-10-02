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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Hakkari Bitlis Operasyon 3. Sayfa Haberler

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