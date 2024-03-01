İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalya'daki sel felaketine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki sel felaketi sonrasında AFAD tarafından 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildiğini açıkladı. Ödeme, selin etkilediği işyerleri ve konutların zararlarının telafisi ve diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ( Antalya'daki sel felaketi): "Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi." - ANKARA