İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalya'daki sel felaketine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ( Antalya'daki sel felaketi): "Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi." - ANKARA