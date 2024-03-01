İçişleri Bakanı, Antalya'daki sel felaketinin ardından ilçeleri afet bölgesi ilan etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen sel felaketi sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle oluşan sel felaketinin etkilerinin hızla giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ( Antalya'daki sel felaketi): "Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiştir." - ANKARA